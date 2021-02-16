В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже денег с банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые подозреваются в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Днём 10 февраля неизвестные мужчина и женщина в торговых павильонах, расположенных на рынке по улице Косарева, расплатились за товары банковской картой, которая ранее была утеряна жителем Мордовии.

Женщина была одета в вязаную шапку белого цвета, куртку с капюшоном черного цвета, джинсы синего цвета и сапоги черного цвета на шнурках белого цвета. Гражданка имела при себе сумку розового цвета. Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета с черным воротником, бейсболку черного цвета, брюки черного цвета и берцы того же цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-77-88, 29-77-62 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф