В УФСИН РФ по Мордовии обсудили меры по недопущению проникновения инфекционных болезней животных в подсобные хозяйства

Ветеринарной службой УФСИН РФ по Мордовии совместно с ветеринарной службой республики в режиме видео-конференц-связи было проведено совещание с сотрудниками Центров трудовой адаптации осужденных и начальниками сельскохозяйственных участков учреждений.

Была обсуждена организация мероприятий по недопущению африканской чумы свиней на территории подсобных хозяйств исправительных учреждений и мероприятий по недопущению высокопатогенного гриппа птиц на территории подсобных хозяйств исправительных учреждений.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su