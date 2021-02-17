Гороскоп на 18 февраля: Тельцам и Рыбам лучше избегать ссор, ревность овладеет Раками и Козерогами, а к Весам придут за советом

Овен

Изменения в вашем доме могут вызвать временное разочарование, которое создаст напряженность в отношениях с членами семьи, Овны.

Телец

Непонимание с кем-то далеко может привести к повышенным эмоциям и гневным телефонным звонкам. Не ввязывайтесь в ссору, Тельцы. Попробуйте разобраться в проблеме.

Близнецы

Ваши психоаналитические таланты могут быть задействованы, когда возникнут недопонимания. Используйте свою интуицию, чтобы определить лучший способ разрядить ситуацию, Близнецы.

Рак

Человек, который нравится Ракам, может показать вам, что его интересует кто-то другой. Это может вызвать вашу неуверенность и ревность. Постарайтесь узнать факты, прежде чем позволить эмоциям взять над вами верх.

Лев

Кто-то скрывает от вас секреты, Львы. Ваша интуиция, вероятно, подскажет вам, кто этот человек. Попытайтесь заставить его или ее открыться, не оказывая при этом давления.

Дева

Возможно, вы планировали посетить групповое мероприятие, но вам помешали обстоятельства, не зависящие от вас. Это может вызвать разочарование у вас, Девы. Найдите себе новое занятие.

Весы

К вам может прийти посетитель, которому нужно немного сочувствия. Ваш друг, Весы, вероятно, ищет совета по поводу некоторых проблем.

Скорпион

Некоторые важные планы, например, на каникулы, могут быть временно заблокированы обстоятельствами, не зависящими от вас, Скорпионы. Это может сильно расстроить и даже вызвать раздражение.

Стрелец

Письмо или телефонный звонок могут принести Стрельцам неприятные новости о деньгах. Ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы обвинить себя или кого-то еще, но обстоятельства, вероятно, никому не подвластны.

Козерог

Ревность может поднять свою уродливую голову в этот день, Козероги, но зачастую она беспочвенна. Страстное примирение лучше гневного отчуждения.

Водолей

Нервное напряжение может вызвать временное недомогание, из-за которого у вас остается мало энергии, Водолеи. Лучше отказаться от работы в этой ситуации, чем заставлять себя и всех остальных.

Рыбы

Группа, к которой вы принадлежите, может быть временно разделена вопросами политики и ссорами по другим поводам. Если это так, Рыбы, лучше держаться подальше от очага склок.

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