В Саранске в ДТП с участием автобуса и легковушки пострадал 46-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 16 февраля в посёлке Гагарина. На улице Дзержинского 46-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автобусу марки МАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал водитель легковушки. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф