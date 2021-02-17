Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Региональный проект «Экспорт услуг»

Цель проекта – устойчивое развитие сферы услуг и обеспечение роста экспорта услуг до 15,4 млн долл. США в 2024 году.

Предполагается достижение следующих значений целевых показателей по категориям услуг: объем экспорта транспортных услуг – 2,1 долл. США в 2024 году; объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг – 2,5 млн. долл. США; объем экспорта услуг категории «Поездки» – 1,1 млн. долл. США; объем экспорта услуг в сфере ИКТ – 6,5 млн. долл. США; объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции – 0,4 млн. долл. США; объем экспорта финансовых и страховых услуг – 0,2 млн. долл. США.

В 2020 году на базе Информационно-вычислительного комплекса АУ «Технопарк-Мордовия» создан тестовый полигон по адаптации отечественных ИКТ-систем к требованиям иностранных заказчиков. Проводился мониторинг зарубежных патентных баз данных для выявления объектов интеллектуальной собственности (ОИС), права на которые принадлежат хозяйствующим субъектам Мордовии и могут быть объектами лицензирования за рубежом. Хозяйствующим субъектам республики оказывается поддержка в регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и географических указаний с целью развития и продвижения региональных брендов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.