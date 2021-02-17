В Мордовии в 2020 году было выявлено более ста фактов сбыта фальшивых денежных купюр

В МВД по Мордовии состоялась пресс-конференция, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы борьбы с фальшивомонетничеством в регионе.

Было отмечено, что за 2020 год в Мордовии было выявлено 107 фактов сбыта поддельных денежных купюр. Сбыт фальшивых банкнот происходит в основном в мелкорозничных торговых точках, крупных сетевых магазинах, аптеках.

В прошлом году в Мордовии к ответственности за фальшивомонетничество было привлечено два лица.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф