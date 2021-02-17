Житель Мордовии под предлогом отмены заявки на получение кредита перечислил мошенникам 464 тысячи рублей

Житель Мордовии под предлогом отмены заявки на получение кредита перечислил на 36 абонентских номеров 464 тыс. рублей.

В начале февраля 44-летнему жителю села Старые Горяши Краснослободского района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники оформили заявку на получение кредита на имя мужчины. Затем незнакомец рассказал, что сельчанину следует максимально оперативно отправиться в отделение банка и самому получить кредит, а затем перечислить деньги на так называемые безопасные счета, дабы пресечь действия злоумышленников. Поверив в достоверность сказанного якобы сотрудником финансового учреждения, гражданин отправился в Краснослободск. В городе мужчина посетил отделение банка, где получил кредит в размере 325 тыс. рублей. Деньги сельчанин перечислил на продиктованные мошенником абонентские номера. Затем пострадавший ещё раз попался на ту же уловку мошенников. На этот раз мужчина перечислил преступникам 139 тыс. рублей.

Спустя некоторое время пострадавшему сообщили, что оба взятых им ранее кредита были аннулированы и выслали ему для подтверждения соответствующий документ. На следующий день гражданин обратился в полицию, усомнившись в том, что он имел дело с настоящими работниками банка.

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Источник: 13.мвд.рф