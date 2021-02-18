Гороскоп на 19 февраля: очень эмоциональный день, наполненный хорошими новостями, ожидает представителей практически всех знаков

Овен

Овны будут глубоко озабочены чувствами других в этот день. Вы можете с сочувствием выслушать тех, кто нуждается в понимании, при этом слушать будет важнее, чем говорить.

Телец

Вы можете завершить трудный, но важный для вашей карьеры проект, Тельцы. Признание вашей самоотдачи и тяжелой работы может вызвать у вас большое эмоциональное потрясение.

Близнецы

Долгожданное светское мероприятие, например, свадьба или крестины, может растрогать вас до слез, Близнецы. Это должен быть очень счастливый день для вас.

Рак

Интенсивный, эмоциональный сон может так сильно взволновать Раков, что вы проснетесь со странным чувством, что сон был реальным. Запишите это для дальнейшего анализа.

Лев

Эмоциональные разговоры с партнером могут вызвать у вас слезы, Львы. В ваших отношениях были трудности, но вы их преодолели и, вероятно, достигли нового понимания.

Дева

Вы можете почувствовать необходимость поработать по дому в этот день, Дева. Возможно, вы ждете посетителей или просто хотите привести место в порядок для собственного удовольствия.

Весы

Интенсивное и откровенное общение с близким другом или возлюбленным может раскрыть новые замечательные стороны в ваших отношениях, Весы. Возможно, у вас больше общего, чем вы думали.

Скорпион

Давние социальные традиции могут стать важной частью вашего дня, Скорпионы. Эмоциональное событие, касающееся вашей семьи – к примеру, свадьба – может очень вас взволновать.

Стрелец

Вы обычно придаете большое значение самоконтролю, Стрельцы. Это вам пригодится, когда вы получите замечательные новости, которые в противном случае могли бы вызвать у вас слезы.

Козерог

Ожидайте отличных новостей о деньгах, Козероги, возможно, связанных с профессиональным ростом. Вам даже придется сдерживать желание заплакать от радости.

Водолей

Счастливые события с участием вашей матери или другой близкой родственницы могут вызвать у вас бурю эмоций, Водолеи. Это может быть брак или рождение ребенка.

Рыбы

Ваши интуитивные способности находятся на рекордно высоком уровне, Рыбы. Вам будет легче настраиваться на мысли и чувства других. Было бы неплохо контролировать свою реакцию.

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