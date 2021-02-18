В Мордовии возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота стеклоомывающей жидкости

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота стеклоомывающей жидкости, содержащей в своем составе метиловый спирт.

По версии следствия, в Саранске с марта 2019 года по настоящее время в помещении, расположенном по адресу - Александровское шоссе, а также в иных помещениях осуществлялось производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей - стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола.

Готовую продукцию разливали в 5-литровые канистры и в последующем реализовывали через розничные точки, в том числе и за пределами Мордовии.

Всего из незаконного оборота было изъято 13,5 тыс. литров ядовитого метилового спирта и 4,5 тыс. бутылок по 5 литров каждая готовой стеклоомывающей жидкости. Кроме того, были изъяты пустые пластиковые емкости, этикетки и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В качестве подозреваемых по уголовному делу были допрошены два жителя Мордовии, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются их соучастники.

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Источник: mordovia.sledcom.ru