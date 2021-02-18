В Саранске в массовом ДТП пострадали 25-летний парень и 16-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, автобуса и грузовика.

Вечером 17 февраля на улице Победы 25-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Фольксваген-Поло», на перекрестке не предоставил преимущество в движении легковушке марки ВАЗ-21124, вследствие чего транспортные средства столкнулись. После этого вторую машину отбросило на двигавшийся во встречном направлении автобус марки МАЗ, а затем на грузовик марки «Мерседес», который ехал сзади.

Водитель «Фольксвагена» был госпитализирован. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 16-летней пассажирке ВАЗа.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф