В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги деятельности отделов охраны за 2020 год

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги служебной деятельности отделов охраны учреждений за 2020 год.

В основу рейтинговой оценки отделов охраны в целом входит четыре основных критерия, среди которых организация практической службы караула, состояние кинологической службы, инженерно-техническое обеспечение охраняемого объекта, организация служебно-боевой подготовки.

Кроме того, отдельно оцениваются кинологические группы и отделы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения учреждений.

По итогам 2020 года среди отделов охраны лучший результат по указанным направлениям деятельности показал отдел охраны СИЗО-1, второе место занял отдел охраны ИК-6, третье место – отдел охраны ИК-1.

Лучшие подразделения кинологической службы: СИЗО-1, ИК-1, ИК-7.

Лучшие отделы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения: ИК-6, ЛИУ-19, ИК-17.

Также читайте о том, что в одном из исправительных учреждений Мордовии прошли занятия с кинологами.

Источник: 13.fsin.su