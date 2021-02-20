В Саранске 21 февраля ограничат движение транспортных средств по улице Ворошилова

В Саранске будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Ворошилова.

В период с 08:00 до 21:00 21 февраля движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Республиканской до улицы А. Невского.

Исключение составят машины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru