Бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» обвиняется в получении взяток

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия», обвиняемого в получении взяток.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2010 году начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия», являясь должностным лицом, получил от директора строительной организации взятку в виде стройматериалов на общую сумму более 500 тыс. рублей. Вознаграждение ему было передано за принятие и оплату работ по государственным контрактам, непроведение претензионной работы по взысканию неустойки, а также лоббирование интересов данной коммерческой организации при заключении государственных контрактов.

В 2013 и 2014 годах за те же действия, входящие в его служебные полномочия, обвиняемый получил от директора этой же организации взятку в виде строительных материалов и сантехники на сумму более 1 млн рублей, и взятку в виде комплектов мебели стоимостью более 1,4 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru