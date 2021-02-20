В Мордовии руководитель и бухгалтер коммерческой организации обвиняются в уклонении от уплаты налогов

В Мордовии было завершено расследование уголовного дела в отношении директора и бухгалтера коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем включения заведомо ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС за третий и четвертый кварталы 2016 года, первый квартал 2017 года умышленно уклонились от уплаты налога в общей сумме более 19,5 млн рублей.

В рамках следствия в целях обеспечения исполнения последующего приговора суда был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, а также третьих лиц.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru