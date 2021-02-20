В Мордовии были задержаны мужчины, подозреваемые в убийстве, совершенном в 2004 году

В Мордовии было возобновлено следствие по убийству, совершенному в 2004 году.

Оперативными сотрудниками республиканского МВД по подозрению в убийстве, совершенном более 16 лет назад, были задержаны два гражданина в возрасте 35 и 40 лет. Предварительное следствие по уголовному делу, насчитывающему 7 томов к настоящему времени, возобновлено.

Было установлено, что в конце сентября 2004 года указанные мужчины во время совместного распития спиртных напитков убили женщину. Возможный соучастник преступления умер несколько лет назад по естественным причинам. Спустя некоторое время подозреваемые переехали в Московскую область.

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Источник: mordovia.sledcom.ru