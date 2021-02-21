В Мордовии пожарные приняли участие в соревнованиях по боевому развертыванию в условиях глубокого снега

В Мордовии 19 февраля на базе специализированной пожарно-спасательной части прошли ежегодные соревнования по боевому развертыванию в условиях глубокого снега, посвященные памяти пожарного Николая Малова.

За главный приз боролись команды 17 пожарно-спасательных гарнизонов Мордовии.

Территория, которую должны пройти участники соревнований, состояла из 100-метровой полосы в условиях глубокого снега.

Чтобы потушить условный пожар, команде нужно осуществить заправку автоцистерны водой из открытого водоисточника. На соревнованиях пруд или реку имитирует металлический бак. Затем от автомобиля по полю прокладываются две рукавные линии в противоположных направлениях – одна 40 метров длиной, другая – 140 метров. Секундомер в руках судьи останавливается, когда поданной струей воды будут сбиты мишени.

Первое место заняла команда пожарно-спасательной части № 26, второе место – команда пожарно-спасательной части № 5, третье место – команда пожарно-спасательной части № 20.

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Источник: 13.mchs.gov.ru