Администрация Саранска напоминает о принятии решения о способе формирования фонда капитального ремонта помещений

Администрация Саранска напоминает собственникам помещений о необходимости принять решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.

Статья 169 ЖК РФ устанавливает обязанность собственников помещений в многоквартирном доме вносить ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у жителей домов, попавших под условия пятилетней отсрочки платежа, наступает с 24 августа 2021 года.

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в срок до 24 мая 2021 года.

Ознакомиться с детальным списком помещений, о которых идет речь, можно на сайте администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru