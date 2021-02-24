В Мордовии была проведена проверка осужденных женщин, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания

Сотрудниками отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Саранска была проведена проверка по месту жительства осужденных женщин, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.

При посещении по месту жительства осужденных женщин были проверены материально-бытовые условия проживания несовершеннолетнего ребенка, факты уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним.

С осужденными женщинами была проведена профилактическая беседа.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su