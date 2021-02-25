Гороскоп на 26 февраля: Овны смогут проявить творческие способности, активными будут Весы, а Козерогам придется отстаивать свои решения

Овен

Это отличный день, чтобы проявить свои природные творческие способности, Овны. Вы обнаружите, что творческая деятельность с акцентом на отдачу может быть для вас идеальным вариантом.

Телец

Если вы чувствуете усталость, Тельцы, возможно, вам придется лечь, закрыть глаза и послушать успокаивающую музыку.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть сильные чувства. Возможно, это не новость, поскольку у вас есть склонность глубоко сопереживать. Но вам может быть сложно найти способ это выразить.

Рак

Художественное самовыражение может происходить разными способами, Раки. То, как вы обустроили свой дом или рабочее место, – это художественное выражение.

Лев

Возможно, Львы обнаружат, что этот день приносит вам большую физическую силу и энергию. Вы действительно можете захотеть выполнить тяжелую, сложную физическую работу.

Дева

Самое время заняться делами, Девы. Прилив физической силы и энергии побудят вас заняться чем-то активным. Рассмотрите художественные проекты, требующие силы, например создание чего-нибудь из дерева.

Весы

Ваша активная сторона, Весы, может проявиться в этот день. Хотя вы можете быть чрезвычайно сосредоточены на умственной работе, вы также любите оставаться активными и выполнять работу физическую.

Скорпион

Скорпионы, если в последнее время вы чувствуете себя усталым или больным, то в этот день ситуация изменится. Если есть вещи, которые нужно проработать, займитесь ими.

Стрелец

Для вас естественно быть активным и добиваться чего-либо, Стрельцы. На самом деле, когда вам приходится сидеть слишком долго, вы чувствуете беспокойство.

Козерог

Способность Козерогов отстаивать свои решения и не позволять другим влиять на вас может улучшиться. Это будет особенно верно, если вы приступите к решению насущной проблемы.

Водолей

Ваше здоровье может пострадать, если вы не активны, Водолеи. Свежий воздух, физические упражнения и солнечный свет жизненно важны для вашего благополучия.

Рыбы

В вашем распоряжении, Рыбы, вероятно, будет масса энергии для занятий всеми видами деятельности. Сделайте небольшую уборку и постарайтесь немного повеселиться в теплую погоду на свежем воздухе.

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