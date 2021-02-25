В Мордовии сотрудники полиции провели для школьников лекцию по правовому информированию

В ходе оперативно-профилактической операции «Полиция и дети» сотрудники ММО МВД России «Торбеевский» провели профилактические беседы с учащимися седьмых и десятых классов Торбеевской средней общеобразовательной школы №1.

Организаторы мероприятия довели до школьников информацию об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений, а также о значимости правовой грамотности в жизни каждого человека.

Полицейские подробно рассказали ребятам о деятельности органов внутренних дел.

Школьники поблагодарили гостей за занимательную беседу и задали полицейским все интересующие их вопросы.

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Источник: 13.мвд.рф