Гороскоп на 27 февраля: Тельцам не стоит бояться перемен, Львам следует получить новые знания, а Стрельцы должны больше доверять своей интуиции

Овен

Довольны ли вы своей нынешней карьерой, Овны? Если нет, начните с составления плана. Подумайте о посещении веб-сайтов или попросите совета у консультанта по вопросам карьеры.

Телец

Не бойтесь предстоящих перемен, Тельцы. Даже если вы думаете, что плохо приспосабливаетесь, у вас больше возможностей для адаптации, чем вы думаете.

Близнецы

Сделайте свои мечты инструментом познания, Близнецы. В прошлом некоторые правители считали, что их сны содержат великие идеи, и даже нанимали людей для их толкования.

Рак

Следуйте своим инстинктам, Раки. Даже если вы склонны больше прислушиваться к разуму, приглушите его голос в этот день. Пока ваши уши слышат слова, ваша интуиция может слышать, что сказано между словами.

Лев

Накормите свой разум новыми знаниями, Львы. Посетите книжный магазин или прочтите интересную информацию в Интернете. Если у вас есть больше времени, узнайте о курсах, которые будут вам интересны.

Дева

Старайтесь видеть в ночных кошмарах безопасный способ понять свои чувства, Девы. Никто не любит их испытывать, но лучший способ гарантировать, что они не вернутся, – это понять их.

Весы

Осуществляете ли вы свою мечту, Весы? Энергия планетарных аспектов может придать силу и воодушевление этой части вашей жизни. Воспользуйтесь возможностью получить то, чего вы хотите больше всего.

Скорпион

Узнайте, как продвигаться по карьерной или образовательной лестнице, Скорпионы. Энергия дня может способствовать вашему росту. Никогда не прекращайте искать способы расширить свои знания.

Стрелец

Признаете ли вы свою интуицию ценным активом, Стрельцы? Некоторые люди это делают, а некоторые нет. В какой вы группе? Ваша интуиция может помочь вам больше, чем вы можете себе представить.

Козерог

Творчество не всегда принимает форму готового продукта, Козероги. Используйте его, чтобы придумывать новаторские способы решения задачи, проекта или проблемы.

Водолей

Найдите новые способы расширить свой кругозор, Водолеи. В Интернете можно найти бесконечное количество информации, а ваше сообщество предлагает множество курсов на выбор.

Рыбы

Отходите от рутины, Рыбы. Делайте это время от времени, чтобы получить новые знания и расширить свой кругозор. Этому благоприятствуют планетарные аспекты.

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