Гороскоп на март 2021 года: традиционно повезет Близнецам, Девы преодолеют свои страхи, а Стрельцам следует уделить внимание здоровью

Овен

Планетарная конфигурация позволит Овнам рассчитывать в новом месяце на внеплановые денежные поступления – возможно, вам выплатят премию, или же кто-то вернет долг, о котором вы и сами уже забыли. В остальном первый месяц весны подарит вам много эмоций и чувств, которые проснутся после «зимней спячки».

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Раки, карьера – Девы.

Телец

Звезды советуют Тельцам как можно меньше времени и сил тратить на то, чтобы удовлетворить свое желание отомстить всем недругам. Ваше нездоровое желание сильно подпортит отношение звезд к вам, поэтому от Тельцов в новом месяце отвернется удача. Если вам удастся найти баланс, то месяц может быть не таким уж и плохим.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Стрельцы.

Близнецы

Разрешение любых проблем в новом месяце обещают звезды Близнецам, для которых март традиционно удачливый месяц. Особенно хорошо дела будут идти на любовном фронте, где любые негативные моменты будут обнуляться с максимальной скоростью. Также можно смело рассчитывать на помощь родных, друзей и знакомых.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Скорпионы.

Рак

Очень многих Раков в новом месяце ждет повышение по службе или другие взлеты, которые позволят серьезно укрепить свое материальное положение. Вследствие такой мощной поддержки планет, Раки смогут уже во второй половине месяца совершить ряд дорогих покупок. Также звезды помогут достичь любой цели, если вы, конечно же, очень сильно этого захотите.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Весы, карьера – Водолеи.

Лев

От Львов в новом месяце родные и близкие будут ждать помощи, поэтому представителям данного знака не стоит забывать об этом. Начатые ранее, но забуксовавшие проекты будут сдвинуты с мертвой точки, если Львы не будут распылять силы на мелочи. Каждый день звезды рекомендуют начинать с позитивной ноты, тогда весь день будет продуктивным.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Водолеи.

Дева

Девы смогут преодолеть свои внутренние проблемы и даже справиться со страхами, если будут веселы и терпеливы. Вы внезапно окажетесь очень привлекательны в глазах противоположного пола, поэтому стоит ожидать больших побед на любовном фронте. Весь месяц будет хорошим для Дев, которым, правда, предстоит пережить несколько тяжелых дней в самом начале марта.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Весы

Наступает очень удачный месяц для тех представителей знака Весы, которые заняты поисками своей второй половинки. Можно также познакомиться с родными вашего избранника и даже сыграть свадьбу. В остальном следует меньше разговаривать и больше действовать, рекомендуют звезды.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Стрельцы, карьера – Тельцы.

Скорпион

В новом месяце Скорпионы смогут найти новую, более прибыльную работу, или же новое увлечение, которое впоследствии позволит вам больше зарабатывать. В самом начале месяца следует обновить свой дом, гардероб или внести другие изменения, поскольку без них энергия нового месяца не сможет зайти в ваш дом, уверяют звезды.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Близнецы.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этом месяце позаботиться о себе, что означает занятия спортом, правильное питание, визиты к врачам, отказ от вредных привычек. Начинать следует с небольших изменений, чтобы не бросить это уже на следующий день. Месяц будет удачным для любознательных Стрельцов и тех, кто хочет путешествовать.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Козерог

В новом месяце Козероги смогут совершить несколько дорогостоящих покупок, однако для этого придется хорошенько поработать. Усталость, которая будет закономерно наваливаться ближе к вечеру, следует снимать саморазвитием – если ваша работа физическая, то почитайте книжку, а если ваш труд умственный, то займитесь спортом.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Тельцы, карьера – Раки.

Водолей

Отличный месяц ждет Водолеев, для которых звезды выдали очень важное предупреждение – нельзя принимать никаких решений, касающихся семьи, не посоветовавшись с близкими. Успех ждет вас в деле саморазвития, изучения чего-то нового. Если же вам удастся найти наставника, то ваши успехи и вовсе окажутся заоблачными.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Рыбы

Эффективность действий Рыб в новом месяце будет напрямую зависеть от вашего самочувствия, поэтому звезды настоятельно рекомендуют следить за своим питанием, вести активный образ жизни, заниматься спортом. Если тревогу, в том числе в финансовом плане, вызывает последняя декада месяца, то в первые 20 дней можно делать дорогие покупки.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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