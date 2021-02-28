Гороскоп на 1 марта: Близнецам и Рыбам пора обновить гардероб, проблемы в личной жизни появятся у Скорпионов, а Козерогам следует побыть в одиночестве

Овен

Хорошая новость в том, что ситуация становится лучше, Овны. Просто перетерпите суматоху нескольких последующих суток и помните, что наступают более спокойные дни.

Телец

Возможно Тельцам придется пересмотреть некоторые свои принципы и установки, которые на самом деле даже не ваши, а были вам навязаны очень давно.

Близнецы

Идеальный день для того, чтобы обновить свой гардероб, Близнецы. Вы можете найти свой обычный стиль слишком условным или неудобно модным.

Рак

Тема дня для Раков – знания и обучение. Вы изучали ту область, которой действительно хотели заниматься? Помните, что ваше творчество мало связано с имеющимися у вас степенями.

Лев

Планетарное положение благоприятное, и вы пожинаете плоды, Львы. Это было всего лишь вопросом осознания и решения определенных вопросов.

Дева

Тот факт, что идеи Дев не совпадают с мнением уважаемых вами людей, никоим образом не делает ваши мысли неверными. В мире найдется место для обеих точек зрения.

Весы

Результаты недавнего планетарного влияния становятся очевидными, Весы, и вы получили некоторое представление о своем эго. Теперь вам для равновесия предстоит развить часть себя, совершенно чуждую эго.

Скорпион

Небольшой кризис все еще кризис, не так ли, Скорпионы? Вы можете ожидать появление проблем в личной жизни в этот день.

Стрелец

Что-то должно измениться в этот день, Стрельцы. Все, что вы делаете для улучшения своей внешности, заставит вас чувствовать себя намного лучше. Люди заметят любые перемены в вас.

Козерог

Единственное, что хорошо в эмоциональных американских горках, – это то, что вы никогда долго не находитесь в одном и том же состоянии. Звезды советуют Козерогам побыть в одиночестве.

Водолей

Водолеи хотят оставаться в коконе своего маленького мира снов, глубоко в собственных мыслях. Однако пришло время разобраться с проблемами из прошлого, которые требуют решения раз и навсегда.

Рыбы

Что-то витает в воздухе, подталкивая Рыб к изменениям или обновлению. Возможно, пришло время сменить гардероб или сделать косметический ремонт в доме. Окружите себя вещами, которые вам нравятся.

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