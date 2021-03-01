Гороскоп на 2 марта: у Тельцов появятся новые интересы, наилучший внешний вид потребуется Девам, а Водолеям нужно довериться интуиции

Овен

Вы можете обнаружить, что ваши инстинкты верны, Овен, особенно в том, что касается других людей. Вы и ваш друг можете придумать что-то одновременно.

Телец

Социальные и групповые мероприятия могут пробудить у Тельцов новые интересы, которые предоставят вам обширную область знаний. Кто-то сможет порекомендовать книги по этой теме.

Близнецы

Вы можете услышать новости о недавних открытиях в тех областях, которые вызывают у вас интерес, Близнецы. То, что вы узнаете, может оказать глубокое положительное влияние на вашу жизнь.

Рак

В этот день у Раков может появиться новый потенциальный избранник. Возможно, кто-то из другого региона или даже другой страны. У вас может оказаться много общих интересов с этим человеком.

Лев

Члены семьи могут сообщить Львам неожиданные новости. Это определенно должно заставить вас как-то изменить свое мышление. Не позволяйте эмоциям подавить логику в данный момент.

Дева

Девы могут получить приглашения на интересные мероприятия. Вы можете встретить новых людей, которые окажутся полезными для деловых контактов. Убедитесь, что вы выглядите как можно лучше.

Весы

Весы в этот день могут получить небольшую дополнительную сумму. Пригласите друга на обед, вам обоим будет весело. Остаток денег можете потратить на что-нибудь несерьезное.

Скорпион

Ключевое слово этого дня – связь, Скорпионы. Отношения с близкими и друзьями следует укреплять за счет более активного и тесного общения.

Стрелец

У Стрельцов может оказаться много незавершенных дел по дому. Вы можете решить проигнорировать часть работы, но не навязывайте членам семьи самые скучные дела.

Козерог

Отличные новости об удаче друга могут быть захватывающими, Козероги, и вы можете проводить много бесед по телефону, не только поздравляя друга, но и обсуждая новость с другими людьми.

Водолей

Когда дело доходит до управления деньгами, Водолеи, вы должны действовать интуитивно. Проведите небольшое исследование, чтобы проверить свои мысли, а затем следуйте им.

Рыбы

Новое увлечение историей или экзотической культурой может побудить вас узнать об этом больше, Рыбы. Это может стать навязчивой идеей, по крайней мере, на этот день.

Читайте также Гороскоп на март 2021 года: традиционно повезет Близнецам, Девы преодолеют свои страхи, а Стрельцам следует уделить внимание здоровью

и еще Гороскоп на 2021 год: Тельцы смогут заработать на своих увлечениях, успехов во всех начинаниях добьются Девы, а Козероги обретут новые знания и опыт