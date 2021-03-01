Мэр Саранска поручил в прежнем режиме проводить мероприятия по профилактике коронавируса

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в прежнем режиме, в том числе и санитарную обработку мест общего пользования в МКД.

Градоначальник подчеркнул, что число заболевших уменьшается, но при этом расслабляться не стоит. Мэр заявил, что дезинфекция должна продолжаться как в многоквартирных домах, так и в общественном транспорте.

Также глава городской администрации обратился к ответственным лицам с просьбой взять на особый контроль обработку транспорта.

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Источник: adm-saransk.ru