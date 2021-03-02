Гороскоп на 3 марта: Овнам стоит позаботиться о себе, отстаивать свои потребности придется Стрельцам, а Рыбы ждет потрясающий день

Овен

Служение другим важно, Овны, но позаботьтесь и о себе. Позвольте себе расшириться в другие миры. Возможно, это будет именно тот разрыв с реальностью, который вы надеялись найти.

Телец

Если в ваших отношениях с близким человеком наблюдается дисбаланс, важно высказать свою позицию прямо сейчас, Тельцы. Убедитесь, что ваши аргументы убедительны.

Близнецы

В вашем мире может быть много трений, Близнецы, поскольку упрямые умы агрессивно вступают в конфликт друг с другом. Будьте осторожны, потому что ваши чувства могут пострадать.

Рак

У раков в этот день все должно быть хорошо. Вы обнаружите, что чем ярче вы сияете, тем больше на вашем пути процветания. Все должно идти гладко, ваш ум будет ясным и сильным.

Лев

Возможно, вам придется немного изменить свой ум, чтобы оставаться на той же волне, что и другие люди, Львы. Однако некоторые вещи лучше оставить неизвестными.

Дева

В этот день Девы могут получить важные уроки о балансе. Убедитесь, что вы готовы справиться с огнем, потому что он будет приближаться к вам. Будьте гибкими и понимающими.

Весы

События дня могут оставить вас в замешательстве, Весы. Возможно, вы почувствуете, что не получаете того внимания, которого, по вашему мнению, заслуживаете.

Скорпион

Это потрясающий день для Скорпионов, уверяют звезды. Огонь внутри вас бушует. Используйте это агрессивное внутреннее побуждение для решения проектов, требующих смелости, силы и драматического чутья.

Стрелец

Не стесняйтесь быть немного более эгоистичными, чем обычно, Стрельцы. Вы можете оказаться вывернутым наизнанку, пока донесете свою точку зрения. Отстаивайте свои потребности.

Козерог

Вы обнаружите, что можете значительно расширить круг своего влияния, Козероги, если будете находить правильный подход к каждой ситуации. Будьте смелыми в своих действиях.

Водолей

Другие люди могут желать внимания со стороны Водолеев, искать совета и помощи, в то время как на самом деле вам нужно позаботиться о своих собственных делах.

Рыбы

Это потрясающий день для вас, Рыбы. Вы можете добиться многого, если настроите свой ум. Будьте сильны и помните, что лучший способ вести людей – идти за ними.

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