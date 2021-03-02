Два жителя Саранска пойдут под суд по обвинению в незаконном обороте наркотиков

В Саранске выслушают судебный приговор два местных жителя, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

В ходе предварительного следствия было установлено, что два жителя Саранска 1985 и 1987 годов рождения летом прошлого года, действуя в составе организованной группы, создали интернет-магазин по продаже гашиша и марихуаны.

Посредством оборудования так называемых тайников горожане осуществили три сбыта и покушение на сбыт гашиша и марихуаны массой более 298 и 173 г соответственно.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф