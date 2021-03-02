В Мордовии сотрудники МВД приняли участие в заседании межвузовской комиссии по профилактике асоциального поведения

Под руководством проректора по внеучебной работе Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева состоялось очередное заседание межвузовской комиссии по профилактике асоциального поведения в молодежной среде.

В ходе встречи сотрудником УНК МВД по Мордовии Екатериной Жерноклеевой была доведена информация о целях и задачах государственной антинаркотической политики.

Были выработаны предложения, направленные на повышение уровня организации и проведения профилактической работы среди обучающихся организаций высшего и среднего профессионального образования республики.

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Источник: 13.мвд.рф