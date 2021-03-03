Гороскоп на 4 марта: в этот день практически все знаки будут решать вопросы любви и романтики, правда, с разной степенью успешности

Овен

Когда дело дойдет до любви и романтики, то все определенно сложится в вашу пользу, Овны. Учитывайте, что кого-то из ваших близких попытается вами манипулировать.

Телец

Все, что связано с любовью и романтикой, для Тельцов будет немного рискованным. Ваши отношения с избранником могут оказаться в зоне неопределенности, поскольку никто не захочет взять инициативу в свои руки.

Близнецы

Чем сильнее вы будете пытаться удержать что-то, Близнецы, тем больше вероятность, что оно захочет выскользнуть из ваших рук. Берите то, что хотите, но не душите его в объятиях.

Рак

Вопросы, связанные с любовью и романтикой, пойдут не так, как вам хотелось бы, Раки. Держите линии общения с избранником открытыми и перестаньте играть в запутанные интеллектуальные игры.

Лев

У Львов все должно быть хорошо в отделе любви и романтики, но вы можете обнаружить, что ситуация становится немного шаткой. Для разрядки придется немного ослабить хватку.

Дева

В вопросах, касающихся любви и романтики, Девам, возможно, придется сбавить обороты. Возьмите на себя инициативу. Вы знаете, в каком направлении идти, так что ждите у моря погоды.

Весы

Недавние события в сфере любви и романтики могут вызвать у вас чувство, будто вы не удовлетворяете свои потребности, Весы. Романтика должна вдохновлять и поддерживать ваши мечты, а не требовать от вас личных жертвоприношений.

Скорпион

Не манипулируйте романтической ситуацией так, чтобы ваш избранник потерял всякую власть, Скорпионы. Не стоит продвигать свои интересы за счет впечатлительности людей.

Стрелец

Возможно, Стрельцам предстоит решить некоторые дела в отделе любви, но убедитесь, что вы пришли туда добровольно и вами никто не манипулировал. Старайтесь как можно меньше фантазировать в этих вопросах.

Козерог

Вы можете обнаружить, что нерешительны в вопросах любви и романтики, Козероги. Сейчас не лучшее время, чтобы предпринимать конкретные действия. Пусть ситуация сама разрешится.

Водолей

Постарайтесь более обоснованно относиться к любви и романтике, Водолей. Возможно, вам потребуется более сдержанный подход в своих действиях, чтобы добраться туда, куда вам нужно.

Рыбы

Рыбы вполне уверены в себе и тверды во многих вещах, кроме одного. Когда дело доходит до романтических отношений, вы чувствуете себя немного неуверенно и неадекватно.

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