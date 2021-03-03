В Мордовии полицейские и общественники провели мероприятия по профилактике наркомании среди школьников

Сотрудники УНК МВД по Мордовии провели занятия для учащихся Тургеневской и Ардатовской общеобразовательных школ.
Мероприятие прошло по инициативе члена ОС при МВД по Мордовии епископа Ардатовского и Атяшевского Вениамина.
Полицейские обсудили с ребятами медико-социальные и правовые аспекты наркомании.
При помощи специальных упражнений участники занятий смогли оценить последствия потребления наркотиков на жизнь и здоровье человека.
Архипастырь рассказал школьникам о христианском отношении к проблеме наркомании и путях духовного излечения от этой пагубной зависимости.
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Источник: 13.мвд.рф