Начальник УФСИН РФ по Мордовии принял участие в торжественном вручении мандатов членам ОНК республики

Начальник УФСИН России по Мордовии Леонид Мустайкин принял участие в мероприятии, посвященном вручению мандатов новым членам ОНК (общественной наблюдательной комиссии).

В мероприятии приняли участие Леонид Мустайкин, председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов, Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин, правозащитники региона.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su