Трех жителей Мордовии осудили за кражу кормовых смесей со склада птицефабрики

В Мордовии суд вынес приговор в отношении трех местных жителей, обвиняемых в краже кормовых смесей со клада птицефабрики.

В период с июля по сентябрь минувшего года три жителя Мордовии в возрасте от 33 до 60 лет похитили со склада птицефабрики, расположенной в селе Атемар, 15 тонн кормовых смесей.

Два работника предприятия и их знакомый, имеющий в собственности автомобиль, действуя согласно заранее распределенным ролям, в ночное время совершили хищение кормовых смесей для последующей продажи. Фигурантов задержали в момент передачи похищенного индивидуальному предпринимателю.

Сумма ущерба, причиненного птицефабрике, составила 258 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступников была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа.

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Источник: 13.мвд.рф