Артем Здунов заявил, что подготовку к следующему отопительному сезону следует взять на особый контроль

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с руководителем Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорем Кокуновым.

В ходе указанной встречи были обсуждены прохождение отопительного сезона и подготовка к предстоящему паводку.

Артем Здунов отметил, что подготовку к следующему отопительному сезону следует взять на особый контроль, подчеркнув, что прошедшая зима показала неготовность систем теплоснабжения некоторых населенных пунктов республики. Так, 8 декабря на тепловых сетях в Зубово-Полянском районе произошла авария, в результате которой без отопления остались 25 многоквартирных жилых домов.

Ранее в регионе была создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая в постоянном режиме проводит мониторинг функционирования систем ЖКХ и жизнеобеспечения.

Игорь Кокунов подтвердил, что системная работа в этом направлении позволит в будущем избежать негативных ситуаций.

Артем Здунов заявил, что количество снега уже сейчас говорит о том, что подтопления будут с большой вероятностью. Глава региона сообщил, что большое внимание должно быть уделено гидротехническим сооружениям.

Также читайте о том, что в Саранске 7 марта пройдет ярмарка валенок.

Источник: e-mordovia.ru