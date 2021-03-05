В Мордовии студент 18 дней пробыл в коме после катания на тюбинге

Сразу после наступившего Нового года в Саранске у студента политехникума Никиты Ершкова, в результате аварии при спуске с горки на тюбинге, произошла черепно-мозговая травма с тяжелыми последствиями для жизни.

В тот день Никита пришел в центр Саранска на снежную горку. Парень съезжал с горы, его тюбинг подскочил вверх на бугорке. Никита потерял равновесие, его выбросило прямо на бетонный бордюр у края проезжей части автодороги. Голова 18-летнего юноши попала прямо на бордюр, от удара у него случилась черепно-мозговая травма. В тяжелом состоянии его отвезли в клиническую лечебницу Республики Мордовии.

Это было 2 января 2021 года. Студент Ершков по сей день лежит на лечении. На протяжении 18 дней у Никиты была кома, 2 месяца юноша пребывал в реанимации. Сейчас из реанимации он переведен в нейрохирургию. Состояние Никиты сейчас стабильное, но тяжелое. В Рузаевском районе для земляка и его семьи организовали сбор денег, так как после тяжелейшей травмы ему необходима сложная реабилитация и дорогостоящее лечение.

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