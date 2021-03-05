Чамзинский район: дети из с. Сабур-Мачкассы ездят в школу на новом автобусе

В конце 2020 г. в Комсомольскую СОШ № 1 поступил новый «ПАЗ» по нацпроекту «Образование».

– Автобус новенький, следовательно, проблем с ремонтом в ближайшее время не предвидится. Самое главное, наши ученики чувствуют себя комфортно и безопасно, – говорит директор школы Н.Н. Бабуров. – Транспорт рассчитан на 23 пассажира (22 ученика плюс сопровождающий). Детей возим из с. Сабур-Мачкассы и с отдаленных улиц поселка Комсомольский. В зимнее время доставка школьников на учебу собственным теплым автобусом была особенно актуальна: никому не приходилось мерзнуть, никто не опаздывал на занятия.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.