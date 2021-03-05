Гороскоп на 6 марта: у Овнов может проявиться новый талант, пророческие видения придут к Весам, а Козерогам стоит попробовать йогу

Овен

У Овнов может проявиться новый и ранее неизвестный талант для работы в социальной, гуманитарной или духовной сферах.

Телец

Повышенная интуиция, воображение и духовная проницательность могут вдохновить Тельцов либо на учебу, либо на продвижение связанных творческих проектов.

Близнецы

Недавние новые идеи и видения могут побудить вас собрать друзей со схожими интересами, Близнецы. Вы захотите поделиться своим опытом, послушать их истории и попытаться все это понять.

Рак

Приглашение на общественное мероприятие в вашем районе поможет Ракам познакомиться с людьми с развитыми творческими способностями. Могут быть какие-то увлекательные обмены.

Лев

Духовные озарения, полученные вами за последние несколько дней, могут направить мысли Львов на служение другим. Возможно, у вас есть талант к преподаванию, и вы захотите поделиться знаниями.

Дева

Романтика должна набрать обороты в этот день, Девы. Вы узнаете, что у вас и вашего нынешнего или потенциального романтического избранника много общих духовных интересов.

Весы

Вечером у вас могут посетить сильные видения, которые окажутся практически пророческими, Весы. Эти предчувствия могут быть как личными, так и более мирскими.

Скорпион

Прослушанная аудиолекция может пробудить ваше воображение. Также Скорпионы могут новой интригующей областью, которую вы тут же примитесь изучать.

Стрелец

Друг или коллега может рассказать вам, как увеличить доход, занимаясь тем, что вы любите больше всего, Стрельцы. Правда, подготовка к этому может занять недели или даже месяцы.

Козерог

Физическая энергия Козерогов высока. Это может говорить о том, что вам стоит попробовать йогу, тай-чи или другую дисциплину, сочетающую физические упражнения с развитием духовной составляющей.

Водолей

Обсуждения интересных тем с друзьями могут привести Водолеев и компанию к пониманию, которого никто из вас не достиг бы в одиночку. Не забывайте записывать свои мысли на этот счет.

Рыбы

Общение с друзьями или коллегами со схожими интересами может привести к увлекательным обсуждениям, Рыбы. Вы можете получить представление о том, как более эффективно добиваться своих целей.

Читайте также Гороскоп на март 2021 года: традиционно повезет Близнецам, Девы преодолеют свои страхи, а Стрельцам следует уделить внимание здоровью

и еще Гороскоп на 2021 год: Тельцы смогут заработать на своих увлечениях, успехов во всех начинаниях добьются Девы, а Козероги обретут новые знания и опыт