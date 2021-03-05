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Жителя Мордовии оштрафовали на 30 тысяч за пост из ссылкой на петицию

Жителя Мордовии оштрафовали на 30 тысяч за пост из ссылкой на петицию

Мужчину из пос. Луховка подвергли штрафу в 30 тыс. руб. Житель Мордовии допустил неправдивое изложение информации в социальной сети. От своего имени человек в соцсети «ВКонтакте» опубликовал ложное сообщение, которое назвал чистой правдой. Еще он написал пост, где указал ссылку на петицию.

Полицейские и судья посчитали эти выкладки провокацией массовых волнений и подрывом общественной безопасности. Какое именно событие было положено в основу этого случая, не сообщается. Пост написан в декабре 2020 г., а в отношении этого жителя составлен полицейский админпротокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

В конце мая 2020 г. мировой судья оштрафовал 41-летнюю жительницу Саранска. Женщину признали виновной в неправдивом изложении событий о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией. За такой фейк ей присудили штраф в сумме 15000 рублей. По закону положено штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Учитывая, что подсудимая  безработная, суд снизил штраф до половины минимального размера.

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