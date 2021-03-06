«Новость» о закрытии отделения реанимации новорожденных в Детской республиканской больнице оказалась ложью

Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что в Детской республиканской больнице якобы закрывают отделение реанимации и массово увольняют врачей.

Говорилось о том, что врачи неонатологи «написали все разом заявления». А детей теперь придется лечить в поликлиниках. Но все эти сообщения оказались ложью.

«Новость» опроверг главный врач Детской республиканской больницы Олег Солдатов.

«Это фейк! Информация ложная. Отделение реанимации новорожденных продолжает работать в штатном режиме, никто из наших врачей не увольнялся, и никто даже не писал заявлений об уходе. Более того, мы всегда прислушиваемся к нашим врачам и готовы пойти им навстречу в любом вопросе», - передают «Известия Мордовии» слова Олега Солдатова.