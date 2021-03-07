Гороскоп на 8 марта: Близнецы встретят равного соперника, не следует торопиться Девам, а Козерогам нужно меньше зависеть от мнения окружающих

Овен

У Овнов появится уникальная возможность пересмотреть планы, которые вы недавно создали, следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Телец

Лень в этот день захватит в плен Тельцов. Находите элемент удовольствия во всем, что вы делаете, в том числе и в работе, иначе вам будет тяжело даже встать с кровати.

Близнецы

Близнецам предстоит встретить столь же упрямого соперника, как и вы сами. Не бойтесь работать немного усерднее, чем раньше, чтобы воплотить в жизнь свои мечты.

Рак

Раки могут столкнуться с препятствиями в этот день, но звезды призывают вас не волноваться. Баррикады на пути выстроены не для вас, правда, вам их придется обходить.

Лев

Используйте мощную комбинацию острого ума и наличия физических сил в полной мере, Львы. Вы не должны позволять другим людям препятствовать вашему прогрессу.

Дева

Дев будут просто выталкивать из кровати силы, коих у вас окажется очень много. Однако следует двигаться в своем собственном темпе, чтобы добиться успеха, а не лететь к цели на всех парах.

Весы

Плохо винить в своих бедах других, Весы. Вы обнаружите, что ваш ум очень активен, но может водить вас по кругу, если вы не направите мысли на верный путь.

Скорпион

Может показаться, что вы попали в ловушку борьбы за власть, из которой не в состоянии выбраться, Скорпионы. Изо всех сил постарайтесь не ввязываться в конфликты, которые напрямую вас не касаются.

Стрелец

Ваш твердая, обоснованная и устойчивая позиция может быть подвергнута сомнению, Стрельцы. Кто-то с сильным эго может пробить дыры в плане, который вы разработали.

Козерог

Позаботьтесь о том, чтобы ваша самооценка не зависела от того, что говорят вам другие люди, Козероги. Иначе вы рискуете оказаться на эмоциональных американских горках.

Водолей

Водолеи обнаружат, что теперь вы в состоянии добиться больших успехов в долгосрочных проектах. Это хороший день, чтобы начать работать над уже продуманными проектами.

Рыбы

Возможно, вы немного расстроены, Рыбы. Люди кажутся вам больше помехой, чем помощью. Не осуждайте, пока не убедитесь, что вы честны и непредвзяты в оценке.

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