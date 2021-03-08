Гороскоп на 9 марта: Овнам поможет их характер, побаловать себя должны Весы, а Водолеям следует быть самими собой в любой ситуации

Овен

Ваш добрый и нежный характер, Овны, скорее всего, будет чрезвычайно ценен в этот день. Вам нужно сейчас расслабиться и позволить своим фантазиям указать вам верный путь.

Телец

Если Тельцам нужно по делам, то звезды призывают вас не тащить за собой других. Завершите свою миссию в одиночку. Вы более эффективны, если у вас никто не крутится под ногами.

Близнецы

В этот день Близнецам улыбнется счастливая звезда, которая поможет вам справиться с любым проектом. Люди будут лучше понимать вашу ситуацию и сочувствовать вашему делу.

Рак

Ракам может быть трудно иметь дело с людьми, которые в этот день покажутся вам растерянными и сбитыми с толку. Эта путаница может быть заразной.

Лев

Не позволяйте чужим проблемам испортить вам хорошее настроение, Львы. Вам необходимо сознательно расслабить свой разум и тело. Искусство и музыка доставят вам массу удовольствия.

Дева

Все знания мира не сравнятся с эмоциональной энергией, витающей в воздухе в такой день, как этот, Девы. Вы можете попасть в мистическое царство, где чувства важнее фактов.

Весы

Весы, побалуйте себя чем-то особенным: изысканной едой, новым нарядом или новейшим гаджетом. Это ваш день и не стоит себя ни в чем ограничивать.

Скорпион

Постарайтесь не быть слишком резким при общении с другими людьми, Скорпионы. Чем спокойнее вы будете, тем больше дверей перед вами откроются.

Стрелец

Различные части вашей личности должны гармонично работать в этот день, Стрельцы. Важно, чтобы в вашем мире было равное количество взаимных уступок.

Козерог

В этот день для Козерогов будет важно говорить то, что вы чувствуете, чем то, что вы думаете. Даже если это будет идти вразрез с вашим характером, это будет лучшая политика.

Водолей

Эмоции должны укрепить ваше эго, и наоборот, Водолеи. Будьте собой в любом качестве и в любой ситуации. Честно поделитесь своими чувствами с другими, никто не сможет выступить против слов, исходящих прямо из вашего сердца.

Рыбы

Подобно серфингисту, который хочет покататься на бесконечной волне, вы должны сначала подготовиться, прежде чем прыгнуть в океан со своей доской, Рыбы.

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