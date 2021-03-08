Военкомат Ленинградской области предложил девушкам отправлять в армию бывших парней

Инстаграм опубликовал обращение к девушкам. Оно исходит от главы отдела питерского военкомата. Офицер Юрий Хромов поздравил прекрасных юных созданий и попросил «сдавать» своих бывших парней военкомату. Тех, кто обидел девушку, ждут на призывном пункте, чтобы научить любить Родину и прекрасную даму.

С 1 апреля и по 15 июля осуществляется весенний призыв. Туда не пойдут только деревенские юноши, поскольку их руки необходимы в посевной. Для российских профессиональных солдат, сообщалось ранее, «Ростех» создаёт инновационную экипировку. Она напоминает костюмы из фантастических фильмов и предназначена для солдат будущего.

Юрий Хромов пообещал питерским брошенным девушкам небольшой подарок. Он предложил встретить их бывших кавалеров на призывных пунктах, ведь каждый мужчина должен иметь военный билет. Так кавалеры научатся защищать и дам, и Родину.

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