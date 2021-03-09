Гороскоп на 10 марта: у Тельцов появятся непредвиденные расходы, беспокойный день намечается у Скорпионов, а Козерогов ждет деловая поездка

Овен

Слишком много общения, которое предстоит Овнам в этот день, может отвлекать вас от решения главной задачи.

Телец

Внезапные, но необходимые расходы могут сделать большую дыру в вашем бюджете, Тельцы. Возможно, необходимо сделать какой-то ремонт дома или в машине.

Близнецы

Вы довольно стабильны в эмоциональном плане, Близнецы. Никаких серьезных проблем возникнуть не должно, но небольшие раздражения могут действовать вам на нервы.

Рак

Упущенная ранее Раками незначительная деталь может лишить вас возможности понимать картину этого дня. Вернитесь и изучите то, что вы пропустили.

Лев

У друга могут Львов возникнуть финансовые проблемы, и он попросит у вас в долг. Вам нравится этот человек и вы понимаете, через что он проходит, поэтому захотите помочь.

Дева

Некоторое оборудование, которое вы часто используете, например, прибор, компьютер или телевизор, может в этот день работать нестабильно, Девы. Вызовите профессионала.

Весы

В этот день к вам могут прийти довольно странные новости, Весы. Вы и другие можете найти это увлекательным и обсуждать это часами.

Скорпион

Это может быть беспокойный день для Скорпионов. Вы, вероятно, попытаетесь побывать в слишком многих местах и сделать слишком много дел одновременно.

Стрелец

Вы можете услышать довольно странные слухи, Стрельцы. Кто-то неверно истолковал информацию и превратил ее во что-то далекое от реальности. Вам нужно будет все проверить.

Козерог

Козероги могут заняться планированием короткого путешествия. Это может быть связано с бизнесом. Вероятно кто-то из ваших коллег не сможет отправиться в поездку и вам придется его или ее заменить.

Водолей

Встреча с избранником, возможно, будет отменена в последнюю минуту, Водолеи. Ваш друг может не объяснить причину, но не думайте, что вас не хотят видеть. Причина в другом.

Рыбы

Внезапные и неожиданные проблемы могут привести к хаосу в вашей семье, Рыбы. Скорее всего, возникнут проблемы с проводкой, приборами или линиями связи.

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