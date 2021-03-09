В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло днём 7 марта на территории Пролетарского района города. На улице 2-й Промышленной 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки SsangYong Actyon.

Водитель Skoda был госпитализирован. Известно, что в прошлом году данный автомобилист был лишен водительского удостоверения за многочисленные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф