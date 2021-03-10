Гороскоп на 11 марта: Близнецы должны верить в свои силы, идеи Дев понравятся вашей группе, а Водолеям не следует верить всему услышанному

Овен

Возможно, вы в этот день перенервничаете, Овны. У вас может быть чрезвычайно тяжелая и утомительная задача, которую нужно выполнить. Постарайтесь снять стресс, слушая музыку и делая частые перерывы.

Телец

Из-за низких биоритмов Тельцы могут чувствовать себя хуже, чем обычно. Ваш ум может быть не таким быстрым, и вы можете провести день в небольшом тумане, возможно, размышляя о прошлом.

Близнецы

Разочаровывающие задержки в завершении проекта могут заставить вас усомниться в своих силах, Близнецы. Будьте осторожны, чтобы не попасть в эту ловушку.

Рак

Даже если вы, вероятно, проснетесь с чувством энергии и энтузиазма, Раки, ваше настроение может немного ухудшиться, когда вы будете думать обо всем, что вам нужно сделать.

Лев

Повышенное осознание тонких подводных течений может вас немного смутить, Львы. Обычно вам нравится быть приземленным и реалистичным, но постарайтесь плыть по течению в этот день.

Дева

Желание оказать какую-либо услугу могло бы привлечь вас к групповой деятельности, Девы. Ваши идеи должны оказаться ценными, и группа быстро это заметит.

Весы

Ваш день может быть тревожным и напряженным, Весы. Ваша рабочая нагрузка может быть особенно тяжелой, и вы можете работать долгие часы. Хорошо пообедайте, а затем прогуляйтесь.

Скорпион

Скорпионам будет скучно и беспокойно, а еще вы расстроитесь из-за того, как складывается ваша жизнь. У вас есть обязанности, но вас гораздо больше интересуют свои собственные проекты, чем обычные задачи.

Стрелец

Вы можете чувствовать себя особенно сексуальными и страстными, Стрельцы, но незначительные конфликты между вами и любимым человеком могут создать небольшую дистанцию.

Козерог

Нервное напряжение среди членов семьи велико, Козероги, поэтому не удивляйтесь, если ваши близкие начнут ссориться. По возможности лучше стараться их разводить по разные стороны большую часть дня.

Водолей

Информация, полученная в это день, может быть неточной, Водолеи. Кто-то может повторять сплетни или выдумывать целые истории. Слушайте, если хотите, но распространяйте это дальше.

Рыбы

Пессимизм по поводу денег может преследовать вас в этот день, Рыбы. Возможно, желаемое увеличение дохода не произошло, и вы не можете совершить определенную покупку. Подождите немного.

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