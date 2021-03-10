Торбеевский район: сделать райцентр комфортнее поможет нацпроект «Жилье и городская среда»

Торбеевской поселковой администрацией подготовлен проект по благоустройству территории в райцентре на сумму более 4 млн руб. На эти средства планируется придать эстетичный вид жилой зоне третьего микрорайона, в частности, вблизи многоквартирных домов № 7 и № 8 будет сооружен игровой комплекс нового поколения, с площадью застройки 370 квадратных метров.

Здесь же предполагается разбить зеленый сквер с привлекательным ландшафтным дизайном. Это позволит детям и взрослым наслаждаться досугом в красивом месте на свежем воздухе. По своему функциональному значению комплекс будет содержать три зоны: отдыха, спокойных занятий, шумных и подвижных игр. Они будут укомплектованы различными видами оборудования. Горки и лесенки различной высоты, карусели, качели, машинки, качалки – балансиры, качалки на пружинках, песочницы, скамейки, выполненные из высококачественных материалов, имеют хорошие эксплуатационные характеристики. В основу огражденной площадки ляжет травмобезопасное, износостойкое резиновое покрытие. Пешеходные зоны покроются тротуарной и тактильной плиткой, брусчаткой с бортовым камнем.

Инженерно-строительные работы не начнутся без учета мнения населения райцентра. Торбеевцы сами должны будут высказать свои предложения по поводу благоустройства данной территории. Обозначенный объект выйдет на этап рейтингового голосования. По результатам подсчета предложений жителей поселка и будет принято окончательное решение по благоустройству площадки в 3-м микрорайоне.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.