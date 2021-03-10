Ребенку сотрудника одной из колоний Мордовии, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, была оказана помощь

Работниками УФСИН РФ по Мордовии была оказана добровольная материальная помощь сотруднику одного из исправительных учреждений в связи с тяжелым заболеванием ребенка.

Во всех учреждениях были организованы и проведены общие собрания работников по оказанию добровольной материальной помощи.

Денежные средства, собранные в добровольном порядке, были перечислены на расчетный счет.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su