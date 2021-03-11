Гороскоп на 12 марта: Раки будут искать истинную цель в жизни, насладиться своим домом смогут Скорпионы, а Рыбам предстоит пройти процесс адаптации

Овен

Ваша интуиция и воображение будут работать на пике, Овны. Не удивляйтесь, если у вас возникнет желание писать или рисовать. Даже если у вас нет нужных инструментов, все равно приступайте к работе.

Телец

Добро пожаловать в страну живых, Тельцы. В последнее время вы были настолько заняты своими экзистенциальными вопросами, что упустили суть игры, которую вам подарила жизнь.

Близнецы

Возможно, вы немного не уверены в том, во что верите сейчас, Близнецы. Ваш ум полон вопросов и противоречий. Постарайтесь осознать, что путь к истинной цели может занять всю жизнь.

Рак

Вы можете быть одержимы поиском своей истинной цели в жизни, Раки. Возможно, вам не захочется в этом признаться, но это может занять ваши мысли на целый день.

Лев

Вы можете почувствовать себя настолько самоуверенными, Львы, что откажетесь идти в ногу с бешеным темпом всех остальных. Постарайтесь не допустить, чтобы это вас расстроило.

Дева

К Девам будет предъявляться много социальных требований, помимо обычных – дома и работы. Это значит, что пора становиться быть эгоистичными и беречь свое время.

Весы

Вы можете почувствовать сильное желание убежать от окружающего вас мира, Весы. Беспокойство, которое вы чувствуете, может быть ответом на все давление на вас со всех сторон.

Скорпион

Вы получаете огромное удовольствие в аккуратном, организованном доме, Скорпионы. По вашему мнению, чистота действительно рядом с благочестием.

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать себя не в своей тарелке в этот день. Вы не больны, вы просто измучены усилиями, которые вы прилагали на работе в последнее время.

Козерог

Это домашний день, Козероги. В последнее время вы пренебрегали своим домом, и сейчас самое время это исправить. Если вы амбициозны, вы можете даже попробовать свои силы в кулинарии.

Водолей

Вы чувствуете себя невероятно романтичными и страстными, Водолей. Если в ссоре со своим супругом или любимым человеком, это подходящий день, чтобы исправить ситуацию.

Рыбы

Вы быстро адаптируетесь к изменяющейся среде, Рыбы. Вы можете казаться окружающим немного отстраненными, но это потому, что вам нужна вся ваша энергия, чтобы приспособиться.

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