В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась признания недействительным договора аренды зданий

Решением суда было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды зданий котельных и теплотрасс, заключенного между МП Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района «Коммунальник» и ООО «Энергия».

Основанием для оспаривания сделки явилось нарушение требований законодательства, выразившееся в игнорировании порядка передачи в пользование объектов коммунального назначения (5 котельных и 5 теплотрасс).

Срок эксплуатации спорного имущества на момент заключения сделки превышал 5 лет, по причине чего передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru