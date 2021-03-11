Житель Саранска пойдет под суд за незаконный оборот алкогольной продукции

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

В период с ноября 2018 года по июнь прошлого года обвиняемый, не имеющий соответствующей лицензии, приобрел у неизвестных лиц немаркированную алкогольную продукцию, которую хранил в целях дальнейшего сбыта в арендованных гаражах.

Продукция хранилась в картонных коробках и партиями продавалась на территории Мордовии как индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Всего правоохранителями было изъято 1606 бутылок вина и готовая к реализации партия почти из 8 тыс. бутылок водки.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф