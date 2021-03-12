Гороскоп на 13 марта: карьера Овнов может совершить скачок, Львов порадуют новости о здоровье, а Козероги смогут изменить свою жизнь

Овен

У Овнов может случиться потрясающий скачок в карьере. Это может быть повышение по службе, увеличение оклада или даже новая работа в новой сфере.

Телец

В этот день может произойти неожиданное снятие напряжения, Тельцы. Что-то, что ограничивало вас и ваш рост, исчезнет. С этого момента могут начать исполняться определенные желания.

Близнецы

С Близнецами сейчас могут происходить странные, но замечательные вещи. Если вы хотели переехать или получить бонус на службе, то все это может произойти.

Рак

Довольно мрачное настроение, которое преследует вас с раннего утра, может внезапно исчезнуть, когда деловой партнер или избранник принесет вам прекрасные новости, Раки.

Лев

Если вы по какой-либо причине беспокоились о своем здоровье, Львы, ваш врач может вам заявить, что вы здоровы. Стресс исчезнет, а ваша энергия и энтузиазм станут выше, чем были в течение долгого времени.

Дева

Творческая энергия будет бить ключом, Девы. Идеи для проектов должны приходить часто. Вы даже можете сформулировать планы по их продвижению, когда они будут готовы.

Весы

Сны должны пролить свет на некоторые сложные проблемы, которые вы пытались, но так и не смогли решить, Весы. Наконец-то у вас появится шанс заставить проблемы исчезнуть.

Скорпион

В этот день может поступить более одного звонка с совершенно замечательными новостями, Скорпионы. Правда, вы должны помнить, что с хорошими новостями приходит неизвестное.

Стрелец

К вам может поступить приличная сумма денег, Стрельцы, вероятно, как сюрприз. Деньги откроют новые двери, особенно в том, что касается творчества, поэтому ситуация определенно требует празднования.

Козерог

Вы можете проснуться полными энтузиазма, оптимизма и счастья, Козероги. Извлеките максимум из того, что происходит, и используйте эту энергию для создания той жизни, которую вы хотите.

Водолей

Любые идеи, которые вы получите в этот день, вряд ли будут облачены в сложную символику – их будет легко понять, Водолеи. Запишите все, поскольку вы захотите проверить их позже.

Рыбы

Рыбы могут собраться с очень умными друзьями в кофейне для интеллектуального разговора. Можно будет обменяться интересными идеями и полезной информацией.

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